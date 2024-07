Avalon CL Wide Range Pod Accessoires pour surveillance fœtale

Le relais à portée étendue Avalon CL étend la portée des capteurs Avalon CL et du patch et pod de mesures fœtales et maternelles Avalon CL via l’infrastructure WLAN de l’hôpital. La solution sans fil Avalon est à la fois pratique, polyvalente et facile à utiliser. En effet, elle évite toute gêne due aux câbles pour la patiente, à chaque étape des soins, en particulier lors du travail et de l’accouchement.