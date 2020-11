+ SureSigns VM1 Moniteur patient

Le moniteur Philips SureSigns VM1 est un moniteur patient facile d’utilisation et d’entretien, disposant d’un bon rapport coût/efficacité. Il mesure la SpO2 et la fréquence cardiaque des adultes, enfants et nouveau-nés, ainsi que le CO2 et les principaux paramètres respiratoires (en option).