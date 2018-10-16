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ST80i Système d’épreuve d’effort

Système d’épreuve d’effort

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Le système d’épreuve d’effort Philips ST80i a été conçu pour optimiser votre capacité de traitement ainsi que votre prise de décision. Sa connexion sans fil bidirectionnelle et ses outils d’aide à la prise de décision facilitent la consultation des données et permettent une meilleure prise en charge ainsi qu’une plus grande efficacité.

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Caractéristiques
Connectivité bidirectionnelle

Connectivité bidirectionnelle pour une meilleure gestion des informations

Le système Philips ST80i est en mesure de transformer les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations concrètes car il gère l’ensemble des informations patient. De plus, sa connectivité réseau bidirectionnelle vous permet de recueillir et de diffuser des informations où que vous soyez. Vous pouvez, depuis votre SIH, transférer des données patient ou les saisir manuellement et ajouter des listes de tâches/examens ; ce système vous permet également d’exporter les rapports patient finaux au format PDF.

Connectivité bidirectionnelle pour une meilleure gestion des informations

Le système Philips ST80i est en mesure de transformer les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations concrètes car il gère l’ensemble des informations patient. De plus, sa connectivité réseau bidirectionnelle vous permet de recueillir et de diffuser des informations où que vous soyez. Vous pouvez, depuis votre SIH, transférer des données patient ou les saisir manuellement et ajouter des listes de tâches/examens ; ce système vous permet également d’exporter les rapports patient finaux au format PDF.

Connectivité bidirectionnelle pour une meilleure gestion des informations

Le système Philips ST80i est en mesure de transformer les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations concrètes car il gère l’ensemble des informations patient. De plus, sa connectivité réseau bidirectionnelle vous permet de recueillir et de diffuser des informations où que vous soyez. Vous pouvez, depuis votre SIH, transférer des données patient ou les saisir manuellement et ajouter des listes de tâches/examens ; ce système vous permet également d’exporter les rapports patient finaux au format PDF.
Conception sans fil

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module patient compact et sans fil, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors des procédures d’échographie d’effort.

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module patient compact et sans fil, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors des procédures d’échographie d’effort.

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module patient compact et sans fil, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors des procédures d’échographie d’effort.
Conception sans fil

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module d’interface patient (MIP) sans fil et compact, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors de procédures d’échographie d’effort. Le MIP sans fil ST80i prendre également en charge un protocole à plusieurs MIP, réduisant ainsi le temps de transition entre les patients.

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module d’interface patient (MIP) sans fil et compact, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors de procédures d’échographie d’effort. Le MIP sans fil ST80i prendre également en charge un protocole à plusieurs MIP, réduisant ainsi le temps de transition entre les patients.

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module d’interface patient (MIP) sans fil et compact, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors de procédures d’échographie d’effort. Le MIP sans fil ST80i prendre également en charge un protocole à plusieurs MIP, réduisant ainsi le temps de transition entre les patients.
Algorithmes sophistiqués

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité diagnostique

Le système Philips ST80i est équipé d’outils permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors des épreuves d’effort. Vous pouvez établir un diagnostic fiable grâce aux algorithmes développés par le Centre de recherches avancées sur les algorithmes Philips. Ainsi, l’algorithme Philips DXL*, similaire à celui utilisé par les électrocardiographes Philips, s’appuie sur des méthodes d’analyse élaborées pour interpréter les ECG et représentations ST Map au repos. L’algorithme Philips CAlg a quant à lui été spécialement conçu pour les épreuves d’effort.

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité diagnostique

Le système Philips ST80i est équipé d’outils permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors des épreuves d’effort. Vous pouvez établir un diagnostic fiable grâce aux algorithmes développés par le Centre de recherches avancées sur les algorithmes Philips. Ainsi, l’algorithme Philips DXL*, similaire à celui utilisé par les électrocardiographes Philips, s’appuie sur des méthodes d’analyse élaborées pour interpréter les ECG et représentations ST Map au repos. L’algorithme Philips CAlg a quant à lui été spécialement conçu pour les épreuves d’effort.

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité diagnostique

Le système Philips ST80i est équipé d’outils permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors des épreuves d’effort. Vous pouvez établir un diagnostic fiable grâce aux algorithmes développés par le Centre de recherches avancées sur les algorithmes Philips. Ainsi, l’algorithme Philips DXL*, similaire à celui utilisé par les électrocardiographes Philips, s’appuie sur des méthodes d’analyse élaborées pour interpréter les ECG et représentations ST Map au repos. L’algorithme Philips CAlg a quant à lui été spécialement conçu pour les épreuves d’effort.
Interopérabilité flexible

Plus d’options de connectivité grâce à une interopérabilité flexible

En gérant les informations patient du début à la fin, le système Philips ST80i transforme les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations exploitables. Il utilise une connectivité réseau bidirectionnelle pour collecter et distribuer les données là où vous en avez besoin. Il peut s’agir d’une station de travail locale, du système de gestion des ECG ou du PACS. Vous pouvez charger les données patient et démographiques ainsi que les listes de tâches/demandes d’examen (le cas échéant) depuis votre SIH ou DMWL, ou saisir manuellement les données. Exportez les rapports patient finaux via HL7 ou DICOM aux formats PDF, PDF-XML, PDF encapsulé en format DICOM ou DICOM-SR. Pour plus de flexibilité, utilisez la fonctionnalité d’IntelliSpace ECG pour afficher, modifier et confirmer les rapports d’épreuve d’effort à l’échelle de l’entreprise à l’aide de la solution Enterprise pour les épreuves d’effort.

Plus d’options de connectivité grâce à une interopérabilité flexible

En gérant les informations patient du début à la fin, le système Philips ST80i transforme les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations exploitables. Il utilise une connectivité réseau bidirectionnelle pour collecter et distribuer les données là où vous en avez besoin. Il peut s’agir d’une station de travail locale, du système de gestion des ECG ou du PACS. Vous pouvez charger les données patient et démographiques ainsi que les listes de tâches/demandes d’examen (le cas échéant) depuis votre SIH ou DMWL, ou saisir manuellement les données. Exportez les rapports patient finaux via HL7 ou DICOM aux formats PDF, PDF-XML, PDF encapsulé en format DICOM ou DICOM-SR. Pour plus de flexibilité, utilisez la fonctionnalité d’IntelliSpace ECG pour afficher, modifier et confirmer les rapports d’épreuve d’effort à l’échelle de l’entreprise à l’aide de la solution Enterprise pour les épreuves d’effort.

Plus d’options de connectivité grâce à une interopérabilité flexible

En gérant les informations patient du début à la fin, le système Philips ST80i transforme les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations exploitables. Il utilise une connectivité réseau bidirectionnelle pour collecter et distribuer les données là où vous en avez besoin. Il peut s’agir d’une station de travail locale, du système de gestion des ECG ou du PACS. Vous pouvez charger les données patient et démographiques ainsi que les listes de tâches/demandes d’examen (le cas échéant) depuis votre SIH ou DMWL, ou saisir manuellement les données. Exportez les rapports patient finaux via HL7 ou DICOM aux formats PDF, PDF-XML, PDF encapsulé en format DICOM ou DICOM-SR. Pour plus de flexibilité, utilisez la fonctionnalité d’IntelliSpace ECG pour afficher, modifier et confirmer les rapports d’épreuve d’effort à l’échelle de l’entreprise à l’aide de la solution Enterprise pour les épreuves d’effort.
Visualisation avancée

Visualisation avancée simplifiant les examens

Il vous permet de réaliser une analyse complète de la morphologie et du segment ST dans un format intelligent ; de consulter ST Map, afin d’obtenir une représentation anatomique, visuelle et brevetée des déviations du segment ST dans les plans frontal et horizontal ; d’identifier rapidement les anomalies grâce à l’affichage dynamique du segment ST agrandi ; de surveiller les modifications du segment ST en comparant automatiquement les battements actuels à des battements de référence.

Visualisation avancée simplifiant les examens

Il vous permet de réaliser une analyse complète de la morphologie et du segment ST dans un format intelligent ; de consulter ST Map, afin d’obtenir une représentation anatomique, visuelle et brevetée des déviations du segment ST dans les plans frontal et horizontal ; d’identifier rapidement les anomalies grâce à l’affichage dynamique du segment ST agrandi ; de surveiller les modifications du segment ST en comparant automatiquement les battements actuels à des battements de référence.

Visualisation avancée simplifiant les examens

Il vous permet de réaliser une analyse complète de la morphologie et du segment ST dans un format intelligent ; de consulter ST Map, afin d’obtenir une représentation anatomique, visuelle et brevetée des déviations du segment ST dans les plans frontal et horizontal ; d’identifier rapidement les anomalies grâce à l’affichage dynamique du segment ST agrandi ; de surveiller les modifications du segment ST en comparant automatiquement les battements actuels à des battements de référence.
Interface utilisateur intuitive

Processus de travail simplifié grâce à une interface utilisateur intuitive

Les informations sur les patients et les études sont présentées dans un ordre logique dérivé du processus de travail sur le grand écran tactile, ce qui permet d’obtenir une interface utilisateur graphique intuitive, conçue pour être facile à prendre en main et à utiliser. Les icônes et les menus affichés à l’écran permettent d’accéder facilement aux commandes, tests et résultats. Les outils d’affichage avancés, tels que les représentations ST Map et la comparaison automatique, permettent d’identifier rapidement les anomalies pendant le test.

Processus de travail simplifié grâce à une interface utilisateur intuitive

Les informations sur les patients et les études sont présentées dans un ordre logique dérivé du processus de travail sur le grand écran tactile, ce qui permet d’obtenir une interface utilisateur graphique intuitive, conçue pour être facile à prendre en main et à utiliser. Les icônes et les menus affichés à l’écran permettent d’accéder facilement aux commandes, tests et résultats. Les outils d’affichage avancés, tels que les représentations ST Map et la comparaison automatique, permettent d’identifier rapidement les anomalies pendant le test.

Processus de travail simplifié grâce à une interface utilisateur intuitive

Les informations sur les patients et les études sont présentées dans un ordre logique dérivé du processus de travail sur le grand écran tactile, ce qui permet d’obtenir une interface utilisateur graphique intuitive, conçue pour être facile à prendre en main et à utiliser. Les icônes et les menus affichés à l’écran permettent d’accéder facilement aux commandes, tests et résultats. Les outils d’affichage avancés, tels que les représentations ST Map et la comparaison automatique, permettent d’identifier rapidement les anomalies pendant le test.
Algorithmes sophistiqués

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité des diagnostics

Le système Philips ST80i est équipé d’outils sophistiqués permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors d’épreuves d’effort. Grâce à l’assistance continue du Centre de recherches avancées sur les algorithmes de Philips, le système ST80i intègre l’algorithme Calg-STR, spécialement conçu pour les épreuves d’effort, et l’algorithme Philips DXL*, le même algorithme que celui utilisé dans les appareils ECG de Philips. La détection et les alertes d’arythmie intégrées, le filtrage des artefacts et la cartographie du segment ST sont des outils supplémentaires d’aide à la prise de décision clinique.

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité des diagnostics

Le système Philips ST80i est équipé d’outils sophistiqués permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors d’épreuves d’effort. Grâce à l’assistance continue du Centre de recherches avancées sur les algorithmes de Philips, le système ST80i intègre l’algorithme Calg-STR, spécialement conçu pour les épreuves d’effort, et l’algorithme Philips DXL*, le même algorithme que celui utilisé dans les appareils ECG de Philips. La détection et les alertes d’arythmie intégrées, le filtrage des artefacts et la cartographie du segment ST sont des outils supplémentaires d’aide à la prise de décision clinique.

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité des diagnostics

Le système Philips ST80i est équipé d’outils sophistiqués permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors d’épreuves d’effort. Grâce à l’assistance continue du Centre de recherches avancées sur les algorithmes de Philips, le système ST80i intègre l’algorithme Calg-STR, spécialement conçu pour les épreuves d’effort, et l’algorithme Philips DXL*, le même algorithme que celui utilisé dans les appareils ECG de Philips. La détection et les alertes d’arythmie intégrées, le filtrage des artefacts et la cartographie du segment ST sont des outils supplémentaires d’aide à la prise de décision clinique.
  • Connectivité bidirectionnelle
  • Conception sans fil
  • Conception sans fil
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Connectivité bidirectionnelle

Connectivité bidirectionnelle pour une meilleure gestion des informations

Le système Philips ST80i est en mesure de transformer les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations concrètes car il gère l’ensemble des informations patient. De plus, sa connectivité réseau bidirectionnelle vous permet de recueillir et de diffuser des informations où que vous soyez. Vous pouvez, depuis votre SIH, transférer des données patient ou les saisir manuellement et ajouter des listes de tâches/examens ; ce système vous permet également d’exporter les rapports patient finaux au format PDF.

Connectivité bidirectionnelle pour une meilleure gestion des informations

Le système Philips ST80i est en mesure de transformer les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations concrètes car il gère l’ensemble des informations patient. De plus, sa connectivité réseau bidirectionnelle vous permet de recueillir et de diffuser des informations où que vous soyez. Vous pouvez, depuis votre SIH, transférer des données patient ou les saisir manuellement et ajouter des listes de tâches/examens ; ce système vous permet également d’exporter les rapports patient finaux au format PDF.

Connectivité bidirectionnelle pour une meilleure gestion des informations

Le système Philips ST80i est en mesure de transformer les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations concrètes car il gère l’ensemble des informations patient. De plus, sa connectivité réseau bidirectionnelle vous permet de recueillir et de diffuser des informations où que vous soyez. Vous pouvez, depuis votre SIH, transférer des données patient ou les saisir manuellement et ajouter des listes de tâches/examens ; ce système vous permet également d’exporter les rapports patient finaux au format PDF.
Conception sans fil

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module patient compact et sans fil, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors des procédures d’échographie d’effort.

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module patient compact et sans fil, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors des procédures d’échographie d’effort.

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module patient compact et sans fil, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors des procédures d’échographie d’effort.
Conception sans fil

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module d’interface patient (MIP) sans fil et compact, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors de procédures d’échographie d’effort. Le MIP sans fil ST80i prendre également en charge un protocole à plusieurs MIP, réduisant ainsi le temps de transition entre les patients.

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module d’interface patient (MIP) sans fil et compact, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors de procédures d’échographie d’effort. Le MIP sans fil ST80i prendre également en charge un protocole à plusieurs MIP, réduisant ainsi le temps de transition entre les patients.

Conception sans fil pour une plus grande mobilité des patients

Le système Philips ST80i intègre un module d’interface patient (MIP) sans fil et compact, permettant d’examiner les patients sans aucun câble, de réduire les interférences liées aux mouvements et d’optimiser ainsi les systèmes d’épreuve d’effort traditionnels. Il réduit en outre le risque de trébucher et améliore le confort et la liberté de mouvement des patients, tout en assurant la transmission d’un signal clair et de qualité. Enfin, il permet au patient de se déplacer facilement entre le système d’exercice et le lit lors de procédures d’échographie d’effort. Le MIP sans fil ST80i prendre également en charge un protocole à plusieurs MIP, réduisant ainsi le temps de transition entre les patients.
Algorithmes sophistiqués

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité diagnostique

Le système Philips ST80i est équipé d’outils permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors des épreuves d’effort. Vous pouvez établir un diagnostic fiable grâce aux algorithmes développés par le Centre de recherches avancées sur les algorithmes Philips. Ainsi, l’algorithme Philips DXL*, similaire à celui utilisé par les électrocardiographes Philips, s’appuie sur des méthodes d’analyse élaborées pour interpréter les ECG et représentations ST Map au repos. L’algorithme Philips CAlg a quant à lui été spécialement conçu pour les épreuves d’effort.

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité diagnostique

Le système Philips ST80i est équipé d’outils permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors des épreuves d’effort. Vous pouvez établir un diagnostic fiable grâce aux algorithmes développés par le Centre de recherches avancées sur les algorithmes Philips. Ainsi, l’algorithme Philips DXL*, similaire à celui utilisé par les électrocardiographes Philips, s’appuie sur des méthodes d’analyse élaborées pour interpréter les ECG et représentations ST Map au repos. L’algorithme Philips CAlg a quant à lui été spécialement conçu pour les épreuves d’effort.

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité diagnostique

Le système Philips ST80i est équipé d’outils permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors des épreuves d’effort. Vous pouvez établir un diagnostic fiable grâce aux algorithmes développés par le Centre de recherches avancées sur les algorithmes Philips. Ainsi, l’algorithme Philips DXL*, similaire à celui utilisé par les électrocardiographes Philips, s’appuie sur des méthodes d’analyse élaborées pour interpréter les ECG et représentations ST Map au repos. L’algorithme Philips CAlg a quant à lui été spécialement conçu pour les épreuves d’effort.
Interopérabilité flexible

Plus d’options de connectivité grâce à une interopérabilité flexible

En gérant les informations patient du début à la fin, le système Philips ST80i transforme les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations exploitables. Il utilise une connectivité réseau bidirectionnelle pour collecter et distribuer les données là où vous en avez besoin. Il peut s’agir d’une station de travail locale, du système de gestion des ECG ou du PACS. Vous pouvez charger les données patient et démographiques ainsi que les listes de tâches/demandes d’examen (le cas échéant) depuis votre SIH ou DMWL, ou saisir manuellement les données. Exportez les rapports patient finaux via HL7 ou DICOM aux formats PDF, PDF-XML, PDF encapsulé en format DICOM ou DICOM-SR. Pour plus de flexibilité, utilisez la fonctionnalité d’IntelliSpace ECG pour afficher, modifier et confirmer les rapports d’épreuve d’effort à l’échelle de l’entreprise à l’aide de la solution Enterprise pour les épreuves d’effort.

Plus d’options de connectivité grâce à une interopérabilité flexible

En gérant les informations patient du début à la fin, le système Philips ST80i transforme les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations exploitables. Il utilise une connectivité réseau bidirectionnelle pour collecter et distribuer les données là où vous en avez besoin. Il peut s’agir d’une station de travail locale, du système de gestion des ECG ou du PACS. Vous pouvez charger les données patient et démographiques ainsi que les listes de tâches/demandes d’examen (le cas échéant) depuis votre SIH ou DMWL, ou saisir manuellement les données. Exportez les rapports patient finaux via HL7 ou DICOM aux formats PDF, PDF-XML, PDF encapsulé en format DICOM ou DICOM-SR. Pour plus de flexibilité, utilisez la fonctionnalité d’IntelliSpace ECG pour afficher, modifier et confirmer les rapports d’épreuve d’effort à l’échelle de l’entreprise à l’aide de la solution Enterprise pour les épreuves d’effort.

Plus d’options de connectivité grâce à une interopérabilité flexible

En gérant les informations patient du début à la fin, le système Philips ST80i transforme les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations exploitables. Il utilise une connectivité réseau bidirectionnelle pour collecter et distribuer les données là où vous en avez besoin. Il peut s’agir d’une station de travail locale, du système de gestion des ECG ou du PACS. Vous pouvez charger les données patient et démographiques ainsi que les listes de tâches/demandes d’examen (le cas échéant) depuis votre SIH ou DMWL, ou saisir manuellement les données. Exportez les rapports patient finaux via HL7 ou DICOM aux formats PDF, PDF-XML, PDF encapsulé en format DICOM ou DICOM-SR. Pour plus de flexibilité, utilisez la fonctionnalité d’IntelliSpace ECG pour afficher, modifier et confirmer les rapports d’épreuve d’effort à l’échelle de l’entreprise à l’aide de la solution Enterprise pour les épreuves d’effort.
Visualisation avancée

Visualisation avancée simplifiant les examens

Il vous permet de réaliser une analyse complète de la morphologie et du segment ST dans un format intelligent ; de consulter ST Map, afin d’obtenir une représentation anatomique, visuelle et brevetée des déviations du segment ST dans les plans frontal et horizontal ; d’identifier rapidement les anomalies grâce à l’affichage dynamique du segment ST agrandi ; de surveiller les modifications du segment ST en comparant automatiquement les battements actuels à des battements de référence.

Visualisation avancée simplifiant les examens

Il vous permet de réaliser une analyse complète de la morphologie et du segment ST dans un format intelligent ; de consulter ST Map, afin d’obtenir une représentation anatomique, visuelle et brevetée des déviations du segment ST dans les plans frontal et horizontal ; d’identifier rapidement les anomalies grâce à l’affichage dynamique du segment ST agrandi ; de surveiller les modifications du segment ST en comparant automatiquement les battements actuels à des battements de référence.

Visualisation avancée simplifiant les examens

Il vous permet de réaliser une analyse complète de la morphologie et du segment ST dans un format intelligent ; de consulter ST Map, afin d’obtenir une représentation anatomique, visuelle et brevetée des déviations du segment ST dans les plans frontal et horizontal ; d’identifier rapidement les anomalies grâce à l’affichage dynamique du segment ST agrandi ; de surveiller les modifications du segment ST en comparant automatiquement les battements actuels à des battements de référence.
Interface utilisateur intuitive

Processus de travail simplifié grâce à une interface utilisateur intuitive

Les informations sur les patients et les études sont présentées dans un ordre logique dérivé du processus de travail sur le grand écran tactile, ce qui permet d’obtenir une interface utilisateur graphique intuitive, conçue pour être facile à prendre en main et à utiliser. Les icônes et les menus affichés à l’écran permettent d’accéder facilement aux commandes, tests et résultats. Les outils d’affichage avancés, tels que les représentations ST Map et la comparaison automatique, permettent d’identifier rapidement les anomalies pendant le test.

Processus de travail simplifié grâce à une interface utilisateur intuitive

Les informations sur les patients et les études sont présentées dans un ordre logique dérivé du processus de travail sur le grand écran tactile, ce qui permet d’obtenir une interface utilisateur graphique intuitive, conçue pour être facile à prendre en main et à utiliser. Les icônes et les menus affichés à l’écran permettent d’accéder facilement aux commandes, tests et résultats. Les outils d’affichage avancés, tels que les représentations ST Map et la comparaison automatique, permettent d’identifier rapidement les anomalies pendant le test.

Processus de travail simplifié grâce à une interface utilisateur intuitive

Les informations sur les patients et les études sont présentées dans un ordre logique dérivé du processus de travail sur le grand écran tactile, ce qui permet d’obtenir une interface utilisateur graphique intuitive, conçue pour être facile à prendre en main et à utiliser. Les icônes et les menus affichés à l’écran permettent d’accéder facilement aux commandes, tests et résultats. Les outils d’affichage avancés, tels que les représentations ST Map et la comparaison automatique, permettent d’identifier rapidement les anomalies pendant le test.
Algorithmes sophistiqués

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité des diagnostics

Le système Philips ST80i est équipé d’outils sophistiqués permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors d’épreuves d’effort. Grâce à l’assistance continue du Centre de recherches avancées sur les algorithmes de Philips, le système ST80i intègre l’algorithme Calg-STR, spécialement conçu pour les épreuves d’effort, et l’algorithme Philips DXL*, le même algorithme que celui utilisé dans les appareils ECG de Philips. La détection et les alertes d’arythmie intégrées, le filtrage des artefacts et la cartographie du segment ST sont des outils supplémentaires d’aide à la prise de décision clinique.

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité des diagnostics

Le système Philips ST80i est équipé d’outils sophistiqués permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors d’épreuves d’effort. Grâce à l’assistance continue du Centre de recherches avancées sur les algorithmes de Philips, le système ST80i intègre l’algorithme Calg-STR, spécialement conçu pour les épreuves d’effort, et l’algorithme Philips DXL*, le même algorithme que celui utilisé dans les appareils ECG de Philips. La détection et les alertes d’arythmie intégrées, le filtrage des artefacts et la cartographie du segment ST sont des outils supplémentaires d’aide à la prise de décision clinique.

Algorithmes sophistiqués pour une plus grande fiabilité des diagnostics

Le système Philips ST80i est équipé d’outils sophistiqués permettant aux cliniciens d’analyser les données ECG lors d’épreuves d’effort. Grâce à l’assistance continue du Centre de recherches avancées sur les algorithmes de Philips, le système ST80i intègre l’algorithme Calg-STR, spécialement conçu pour les épreuves d’effort, et l’algorithme Philips DXL*, le même algorithme que celui utilisé dans les appareils ECG de Philips. La détection et les alertes d’arythmie intégrées, le filtrage des artefacts et la cartographie du segment ST sont des outils supplémentaires d’aide à la prise de décision clinique.

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Fiche technique

Écran
Écran
Écran PC
  • Écran fourni par le client ou PC tout-en-un
Résolution d’affichage
  • Résolution Full HD 1 920 x 1 080
Taille de l’écran
  • Écran de 19 à 24 pouces
Interfaces
Interfaces
Tapis roulants
  • TrackMaster TMX 425/428 Series
  • GE T2100
  • Cardiac Sciences TM55
  • H/P/Cosmos
  • Lode Katana, Valiant 2, OEM (vérifier le modèle auprès de Lode)
TEP cardiaque
  • Système de test métabolique MGC Ultima Series
Imprimante
  • Imprimante laser connectée par USB
Ergomètres
  • Ergoline Ergoselect
  • Lode Corival
Prise en charge des appareils virtuels
  • Tapis roulant ou ergomètre non interfacé
PNI/SPO2
  • Suntech Tango+
  • Tango M2
Module d’interface avancé (MIA)
Module d’interface avancé (MIA)
Récepteur ECG sans fil
  • Mémorisation des options logicielles
2 sorties analogiques + 1 sortie TTL
  • Synchronisation de l’échocardiographie d’effort et de la PNI
Connexion PC
  • USB
Module d’interface patient sans fil (MIP)
Module d’interface patient sans fil (MIP)
Transmission de données sans fil vers le module d’interface avancé (MIA)
  • 2,4 GHz, O-QPSK, 6 dBm
Fréquence d’acquisition des signaux
  • 8 000 échantillons par seconde
Affichage sur l’appareil
  • Affichage des dérivations avec indicateurs (connexion, batterie, force du signal sans fil)
Alimentation
  • Une pile alcaline AA
Durée d’alimentation
  • Jusqu’à 900 minutes
Économie d’énergie
  • Configurable jusqu’à 15 minutes d’inactivité
Dérivations
Dérivations
10 fils d’électrode, jeu de fils d’électrodes à connecteur unique
  • Connecteurs avec terminaison à pression ou à pince
  • Codage couleur AAMI et CEI
Longueurs
  • Standard (1 050 mm)
  • Long (1 450 mm)
Chariot
Chariot
Dimensions
  • 76 x 66 x 183 cm
Capacité de charge
  • 10 kg
Alimentation
  • 120 ou 230 V (selon le marché local)
  • Puissance en sortie de 600 VA
  • Boîtiers de sortie – 4 maximum
Poids
  • 90 kg
Filtres
Filtres
Alimentation secteur
  • 50 ou 60 Hz
Données ECG
  • Mémorisation non filtrée, 0,02 et 300 Hz
Filtre passe-haut
  • 0,02, 0,05, 0,15 Hz
Filtre passe-bas
  • 40, 100, 150, 300 Hz
Accessoires en option
Accessoires en option
Réf. : 989803196121
  • Tapis roulant TrackMaster TMX428 220 V
Réf. : 989803195861
  • Tapis roulant TrackMaster TMX428 110 V
Réf. : 989803197451
  • Tensiomètre Tango M2
Réf. : 989803197221
  • Câble, capteur de SpO2 pour doigt adulte pour Tango M2
Réf. : 989803180801
  • Sangle patient pour épreuve d’effort
Réf. : 989803180121
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (AAMI), longueur standard, pince, 1,05 m
Réf. : 989803180141
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (AAMI), longueur standard, pression, 1,05 m
Réf. : 989803180131
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (CEI), longueur standard, pince, 1,05 m
Réf. : 989803180151
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (CEI), longueur standard, pression, 1,05 m
Réf. : 989803180161
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (AAMI), long, pince, 1,45 m
Réf. : 989803180181
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (AAMI), long, pression, 1,45 m
Réf. : 989803180171
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (CEI), long, pince, 1,45 m
Réf. : 989803180191
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (CEI), long, pression, 1,45 m
Réf. : 40420A
  • Électrode prégélifiée à usage unique, 1 000 par boîte
Réf. : 40493E
  • Électrode ECG à support mousse, pour adulte, à usage unique
Réf. : M1708A
  • Papier – Format anglais, pas d’en-tête
Réf. : M1710A
  • Papier – Format européen, pas d’en-tête
Réf. : M2481A
  • Papier – Thermique avec en-tête, 8,5 x 11 pouces
Réf. : M2483A
  • Papier, thermique à en-tête, A4
Réf. : M2485A
  • Papier, anti-effacement avec en-tête, 8,5 x 11 pouces
Réf. : M2486A
  • Papier, anti-effacement avec en-tête, A4
Réf. : M2202A
  • Électrode, support mousse radiotranslucide pour adulte
Réf. : 13944B
  • Électrode, support mousse et gel humide, ECG de repos
Configuration matérielle minimale requise pour la station de travail
Configuration matérielle minimale requise pour la station de travail
LAN ou WLAN
  • En cas de connexion au réseau hospitalier
2 ports RS-232
  • Pour tapis roulant et PNI à PBT
Mémoire
  • Mémoire vive de 4 Go
Disque dur
  • 160 Go
Lecteur de CD-ROM
  • Lecteur combiné CD-RW/DVD
Connectivité externe
  • 4 ports USB ou plus
Clavier
  • PC standard – avec ou sans fil
Souris
  • 2 boutons avec molette de défilement – avec ou sans fil
Système d’exploitation
Système d’exploitation
Windows 10 Professional
  • 32 et 64 bits
Options de l’imprimante
Options de l’imprimante
Imprimante thermique fournie par Philips
  • Oui
Imprimante en réseau fournie par le client
  • Oui
Imprimante laser USB fournie par le client
  • Oui
Interopérabilité
Interopérabilité
Formats d’exportation des fichiers
  • PDF, XML, PDR, (HL7 avec option IntelliBridge Enterprise)
AST/Demandes d’examen
  • HL7 depuis le SIH (avec option IntelliBridge Enterprise)
DICOM
  • Importation DMWL
  • DICOM SR optimisé
  • PDF encapsulé en format DICOM
Poste de consultation à distance
  • Analyse des examens de la station de travail distante
Écran
Écran
Écran PC
  • Écran fourni par le client ou PC tout-en-un
Résolution d’affichage
  • Résolution Full HD 1 920 x 1 080
Interfaces
Interfaces
Tapis roulants
  • TrackMaster TMX 425/428 Series
  • GE T2100
  • Cardiac Sciences TM55
  • H/P/Cosmos
  • Lode Katana, Valiant 2, OEM (vérifier le modèle auprès de Lode)
TEP cardiaque
  • Système de test métabolique MGC Ultima Series
Voir toutes les caractéristiques
Écran
Écran
Écran PC
  • Écran fourni par le client ou PC tout-en-un
Résolution d’affichage
  • Résolution Full HD 1 920 x 1 080
Taille de l’écran
  • Écran de 19 à 24 pouces
Interfaces
Interfaces
Tapis roulants
  • TrackMaster TMX 425/428 Series
  • GE T2100
  • Cardiac Sciences TM55
  • H/P/Cosmos
  • Lode Katana, Valiant 2, OEM (vérifier le modèle auprès de Lode)
TEP cardiaque
  • Système de test métabolique MGC Ultima Series
Imprimante
  • Imprimante laser connectée par USB
Ergomètres
  • Ergoline Ergoselect
  • Lode Corival
Prise en charge des appareils virtuels
  • Tapis roulant ou ergomètre non interfacé
PNI/SPO2
  • Suntech Tango+
  • Tango M2
Module d’interface avancé (MIA)
Module d’interface avancé (MIA)
Récepteur ECG sans fil
  • Mémorisation des options logicielles
2 sorties analogiques + 1 sortie TTL
  • Synchronisation de l’échocardiographie d’effort et de la PNI
Connexion PC
  • USB
Module d’interface patient sans fil (MIP)
Module d’interface patient sans fil (MIP)
Transmission de données sans fil vers le module d’interface avancé (MIA)
  • 2,4 GHz, O-QPSK, 6 dBm
Fréquence d’acquisition des signaux
  • 8 000 échantillons par seconde
Affichage sur l’appareil
  • Affichage des dérivations avec indicateurs (connexion, batterie, force du signal sans fil)
Alimentation
  • Une pile alcaline AA
Durée d’alimentation
  • Jusqu’à 900 minutes
Économie d’énergie
  • Configurable jusqu’à 15 minutes d’inactivité
Dérivations
Dérivations
10 fils d’électrode, jeu de fils d’électrodes à connecteur unique
  • Connecteurs avec terminaison à pression ou à pince
  • Codage couleur AAMI et CEI
Longueurs
  • Standard (1 050 mm)
  • Long (1 450 mm)
Chariot
Chariot
Dimensions
  • 76 x 66 x 183 cm
Capacité de charge
  • 10 kg
Alimentation
  • 120 ou 230 V (selon le marché local)
  • Puissance en sortie de 600 VA
  • Boîtiers de sortie – 4 maximum
Poids
  • 90 kg
Filtres
Filtres
Alimentation secteur
  • 50 ou 60 Hz
Données ECG
  • Mémorisation non filtrée, 0,02 et 300 Hz
Filtre passe-haut
  • 0,02, 0,05, 0,15 Hz
Filtre passe-bas
  • 40, 100, 150, 300 Hz
Accessoires en option
Accessoires en option
Réf. : 989803196121
  • Tapis roulant TrackMaster TMX428 220 V
Réf. : 989803195861
  • Tapis roulant TrackMaster TMX428 110 V
Réf. : 989803197451
  • Tensiomètre Tango M2
Réf. : 989803197221
  • Câble, capteur de SpO2 pour doigt adulte pour Tango M2
Réf. : 989803180801
  • Sangle patient pour épreuve d’effort
Réf. : 989803180121
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (AAMI), longueur standard, pince, 1,05 m
Réf. : 989803180141
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (AAMI), longueur standard, pression, 1,05 m
Réf. : 989803180131
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (CEI), longueur standard, pince, 1,05 m
Réf. : 989803180151
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (CEI), longueur standard, pression, 1,05 m
Réf. : 989803180161
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (AAMI), long, pince, 1,45 m
Réf. : 989803180181
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (AAMI), long, pression, 1,45 m
Réf. : 989803180171
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (CEI), long, pince, 1,45 m
Réf. : 989803180191
  • Jeu complet de fils d’électrodes 12 dérivations (CEI), long, pression, 1,45 m
Réf. : 40420A
  • Électrode prégélifiée à usage unique, 1 000 par boîte
Réf. : 40493E
  • Électrode ECG à support mousse, pour adulte, à usage unique
Réf. : M1708A
  • Papier – Format anglais, pas d’en-tête
Réf. : M1710A
  • Papier – Format européen, pas d’en-tête
Réf. : M2481A
  • Papier – Thermique avec en-tête, 8,5 x 11 pouces
Réf. : M2483A
  • Papier, thermique à en-tête, A4
Réf. : M2485A
  • Papier, anti-effacement avec en-tête, 8,5 x 11 pouces
Réf. : M2486A
  • Papier, anti-effacement avec en-tête, A4
Réf. : M2202A
  • Électrode, support mousse radiotranslucide pour adulte
Réf. : 13944B
  • Électrode, support mousse et gel humide, ECG de repos
Configuration matérielle minimale requise pour la station de travail
Configuration matérielle minimale requise pour la station de travail
LAN ou WLAN
  • En cas de connexion au réseau hospitalier
2 ports RS-232
  • Pour tapis roulant et PNI à PBT
Mémoire
  • Mémoire vive de 4 Go
Disque dur
  • 160 Go
Lecteur de CD-ROM
  • Lecteur combiné CD-RW/DVD
Connectivité externe
  • 4 ports USB ou plus
Clavier
  • PC standard – avec ou sans fil
Souris
  • 2 boutons avec molette de défilement – avec ou sans fil
Système d’exploitation
Système d’exploitation
Windows 10 Professional
  • 32 et 64 bits
Options de l’imprimante
Options de l’imprimante
Imprimante thermique fournie par Philips
  • Oui
Imprimante en réseau fournie par le client
  • Oui
Imprimante laser USB fournie par le client
  • Oui
Interopérabilité
Interopérabilité
Formats d’exportation des fichiers
  • PDF, XML, PDR, (HL7 avec option IntelliBridge Enterprise)
AST/Demandes d’examen
  • HL7 depuis le SIH (avec option IntelliBridge Enterprise)
DICOM
  • Importation DMWL
  • DICOM SR optimisé
  • PDF encapsulé en format DICOM
Poste de consultation à distance
  • Analyse des examens de la station de travail distante
  • * L’algorithme ECG DXL permet d’analyser les ECG classiques au repos à l’aide de dérivations précordiales et périphériques standard. Les autres configurations ne sont pas prises en charge.

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