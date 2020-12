Grâce à notre technologie de ventilation non invasive (VNI) de référence, le ventilateur Philips V60 Plus* offre deux options de traitement en un seul appareil : la ventilation non invasive (VNI) et l’oxygénothérapie à haut débit (OHD). Le V60 Plus améliore l’efficacité des processus de travail et de la prise en charge des patients, ce qui permet aux cliniciens d’adapter facilement et rapidement les traitements à l’évolution constante de l’état des patients, sans changer d’appareil.