Inspiré par vous et vos patients, le ventilateur à deux niveaux de pression BiPAP A30 a été conçu pour associer simplicité d’utilisation et technologies de pointe afin d’offrir aux patients le meilleur traitement possible. Ses performances intrinsèques facilitent la transition de l’hôpital au domicile pour vos patients en insuffisance respiratoire chronique.