Sans limite.

Nous comprenons que l’accès à des soins plus continus est entravé par les résistances et les obstacles que l’interopérabilité peut entraîner dans la prise en charge des patients. Ainsi, nous adoptons une approche indépendante grâce à nos plateformes à source ouverte et à notre volonté de travailler avec les technologies d’autres fournisseurs. Si notre engagement en matière d’innovation et d’investissement en R&D est plus fort que jamais, nous travaillons également en collaboration pour favoriser l’innovation des processus. Notre équipe de conseil des services de transformation des soins de santé collabore étroitement avec les clients pour apporter des améliorations opérationnelles et cliniques pertinentes et durables, mais aussi pour concevoir des environnements axés sur les patients, et ce depuis les services d’urgences jusqu’aux salles de cathétérisme, en passant par les nouveaux centres de prise en charge des patients.

Notre engagement envers la réactivité de services est l’un des piliers de nos partenariats. Dans de nombreux cas, nous intégrons dans l’organisation du client des ressources cliniques et techniques et des services afin d’assurer la réussite. Nous développons conjointement des indicateurs clés de performance pour mesurer les progrès que nous avons réalisés face aux défis majeurs. Cette approche a permis à nos systèmes d’imagerie, de médecine cardiovasculaire et de surveillance de se classer n°1 dans de nombreuses mesures de performances des services ces dernières années.