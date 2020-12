Innovations dans le domaine de la radiologie pédiatrique à l’hôpital pour enfants de Phoenix

Devant les nombreuses difficultés rencontrées par les équipes médicales pédiatriques, les partenariats stratégiques offrent des opportunités nouvelles et novatrices qui facilitent l’extension des services d’imagerie et le développement de nouveaux modèles de soins.

Le PCH collabore étroitement avec Philips depuis une dizaine d’années et cette collaboration s’est transformée au début de l’année 2017 en un partenariat stratégique à long terme. Pour Philips, conclure un contrat d’une durée de 15 ans avec un hôpital pour enfants autonome est une première. Ce contrat porte notamment sur les systèmes d’imagerie, la surveillance des patients, les systèmes informatiques cliniques, et une gamme complète de services de conseils cliniques et commerciaux. En donnant accès aux innovations les plus récentes de Philips, ce contrat offre au PCH un avantage stratégique en tant que professionnel de santé pédiatrique et lui permet de fournir des soins d’excellence.

Ensemble, le PCH et Philips ont conçu et testé de nouveaux protocoles de dosage dans leurs équipements d’imagerie, adaptés à la taille des enfants et à une tranche d’âge ou un organe précis. Les recherches et les technologies relatives à la gestion de la dose utilisant la reconstruction TDM itérative, ainsi que le scanner spectral à énergies multiples associé à des protocoles TDM et IRM pédiatriques spécifiques sont désormais disponibles sur les équipements Philips dans le monde entier.

“L’hôpital pour enfants de Phoenix a pour habitude d’aller de l’avant et de ne pas se contenter de ce qu’il était possible de faire hier ou le mois dernier”, explique Dianna Bardo, radiologue pédiatrique au PCH. “Nous essayons de réaliser avec les enfants ce qui était initialement prévu pour les adultes uniquement.”

L’objectif du PCH est d’exploiter la technologie pour offrir “des services médicaux de pointe plus étendus et approfondis” et de participer à l’innovation dans le domaine du diagnostic. L’introduction de nouvelles technologies joue un rôle précieux dans la capacité de l’hôpital à mener des recherches, soutenir le personnel médical et créer un environnement où la technologie motive et suscite l’innovation, tout en réduisant le gaspillage et l’inefficacité systématiques.

“En associant nos avancées technologiques, nos récentes innovations et nos développements logiciels, nous pouvons étudier nos données et être le plus efficaces possible à tous les niveaux opérationnels”, indique le Dr Towbin. “Nous sommes désormais capables de comprendre les rapports anatomiques, de faire de meilleurs diagnostics et de d’obtenir des informations auparavant inaccessibles. Notre service de radiologie est ainsi plus performant et nous sommes en mesure d’offrir un service de très haut niveau aux enfants.”