À mesure que l’état de santé d’un patient s’améliore, passant des soins critiques aux soins de médecine générale, puis aux soins post-hospitalisation, tels que la rééducation, les soins infirmiers spécialisés ou même les soins à domicile, le niveau et l’intensité du monitorage de ses paramètres vitaux sont réduits en conséquence. Bien que cela ait un sens des points de vue clinique et financier, une diminution de la fréquence du monitorage peut exposer certains patients à un risque de dégradation de leur état de santé. La prolongation des durées d’hospitalisation et les réadmissions imprévues ne profitent ni aux patients ni aux établissements de santé.



Les technologies Connected Sensing peuvent combler les lacunes en matière de soins transitoires. En tant que leader dans le domaine du monitorage patient, notre vision est de fournir des solutions médicales portables entièrement intégrées qui connectent les données et les analyses en temps réel à des outils et des tableaux de bord, fournissant ainsi aux médecins des informations exploitables. Les algorithmes prédictifs permettent une détection et une intervention précoces, permettant aux médecins d’améliorer les soins tout en réduisant les coûts.



En outre, les dispositifs portables peuvent être bénéfiques, tant pour les patients dans des environnements de soins transitoires que pour ceux qui retournent chez eux, à se rétablir rapidement et à retrouver une plus grande tranquillité d’esprit au moment où ils entament leur parcours vers le rétablissement et le bien-être.