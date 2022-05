Accélérer l’innovation dans le domaine de la santé et des sciences de la vie sur le Cloud et dans des environnements réglementés



Chez Philips, nous mettons tout en œuvre pour améliorer durablement la santé de tous à travers le monde grâce à des produits et des services innovants. Notre plateforme numérique HealthSuite favorise une innovation ouverte et collaborative axée sur le développement de solutions innovantes en matière de santé, de bien-être et de sciences de la vie, afin de transformer la manière dont les soins sont délivrés. En connectant les appareils, en exploitant les données et en encourageant la collaboration, nous favorisons de nouvelles formes d’engagement, donnons accès à des informations exploitables et assurons de meilleurs résultats en matière de santé.