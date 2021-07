L’avis de rappel informe les clients et les utilisateurs des impacts potentiels sur la santé des patients et l’utilisation clinique liés à ce problème. Les risques possibles pour la santé comprennent l’exposition à une mousse insonorisante dégradée, provoquée par exemple par des méthodes de nettoyage non approuvées telles que l’ozone, et l’exposition aux émissions chimiques de la mousse. Les environnements à chaleur et à humidité élevées peuvent également contribuer à la dégradation de la mousse dans certaines régions.

Philips continue de suivre les signalements des problèmes de sécurité potentiels par le biais de ses activités de surveillance postérieure à la mise sur le marché, conformément aux réglementations et lois relatives aux appareils médicaux sur les Marchés dans lesquels elle exerce ses activités.

En cas d’exposition à de la mousse dégradée :

Les risques potentiels d’une exposition à la mousse dégradée sont les suivants : Irritation (peau, yeux et voies respiratoires), réaction inflammatoire, céphalées, asthme, effets indésirables sur d’autres organes (p. ex. reins et foie) et effets toxiques cancérogènes.

À ce jour, Philips Respironics a reçu plusieurs réclamations concernant la présence de débris/particules noirs dans les voies aériennes (provenant de la sortie de l’appareil, de l’humidificateur, du flexible et du masque). Philips a également reçu des signalements de céphalées, d’irritation des voies aériennes supérieures, de toux, de pression thoracique et d’infection sinusale.

En cas d’exposition à des émissions chimiques :