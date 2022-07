Artistes néerlandais

Dédramatiser les soins pour aider les enfants à gagner en calme et en confiance



Il est plus facile d’acquérir des images de qualité lorsque le patient est réceptif et détendu. Un enfant apeuré peut donc compromettre les résultats du scanner. Le KittenScanner (scanner de taille réduite) a été conçu pour rassurer les enfants et les informer de manière ludique sur le processus d’imagerie.