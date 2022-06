Anticipez pour mieux soigner



Le système Philips Guardian, qui intègre le score EWS, facilite l’identification des signes subtils de détérioration de l’état du patient à son chevet, dans le service d’hospitalisation conventionnelle et ce, plusieurs heures avant la survenue potentielle d’un événement indésirable. Le personnel soignant et les équipes d’intervention d’urgence peuvent ainsi intervenir plus tôt, ce qui peut faire toute la différence.



Le système de score EWS automatisé Philips Guardian permet de réduire le nombre de transferts en unité de soins intensifs ainsi que les réadmissions, événements indésirables et la durée de séjour. De plus, le système peut être personnalisé selon les protocoles d’escalade en vigueur dans votre établissement afin d’améliorer les processus cliniques, les résultats financiers et la prise en charge des patients.