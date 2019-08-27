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Connecter les données, la technologie et les patients, en toute fluidité !
Connecter les données, la technologie et les patients, en toute fluidité !

Gegevens, technologie en mensen met elkaar verbinden. Naadloos.

 

La santé ne connaît pas de limites. Il devrait en être de même pour les soins.
Chez Philips, nous pensons que la qualité de vie peut toujours être améliorée.

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Tegenwoordig mag gezondheidszorg, net als gezondheid, geen grenzen kennen.

L'interopérabilité  des données est essentielle

La mise en place d'une véritable interopérabilité dans le domaine des soins de santé est une entreprise complexe, qu'il s'agisse de l'intégration de systèmes ou de la connexion transparente de plusieurs systèmes, applications, départements et institutions.

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Déployer l'intelligence artificielle pour atteindre les objectifs opérationnels et cliniques.

Pour tirer le meilleur parti du potentiel de l'IA, il faut plus que la simple technologie. L'intégration de l'IA dans les processus cliniques et hospitaliers est tout aussi importante.

En savoir plus sur notre vision de l'intelligence artificielle

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