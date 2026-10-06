De l'eau ou de la vapeur fuit au niveau du bouton de détartrage et sous la base de la centrale vapeur Philips.

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Si la surface sous la base de la centrale vapeur Philips est humide ou si de la vapeur et/ou de l'eau fuit sous le bouton EASY DECALC, trouvez les causes et solutions possibles dans l'article ci-dessous.
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