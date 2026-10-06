Assistance Philips De l'eau ou de la vapeur fuit au niveau du bouton de détartrage et sous la base de la centrale vapeur Philips.

Si la surface sous la base de la centrale vapeur Philips est humide ou si de la vapeur et/ou de l'eau fuit sous le bouton EASY DECALC, trouvez les causes et solutions possibles dans l'article ci-dessous.

Le bouton EASY DECALC n'a pas été correctement vissé Éteignez l'appareil et attendez deux heures qu'il refroidisse. Dévissez et revissez correctement le bouton. L'anneau d'étanchéité en caoutchouc du bouton EASY DECALC est usé De l'eau et/ou de la vapeur peuvent s'échapper du bouton EASY DECALC si l'anneau d'étanchéité en caoutchouc est usé. Contactez-nous pour en savoir plus sur le remplacement du bouton EASY DECALC. Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.