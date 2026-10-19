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Le café de ma machine espresso Philips Barista Brew n'est pas assez chaud.

Pour améliorer la température du café de votre machine espresso Philips Barista Brew, regardez la vidéo et lisez notre article ci-dessous.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : PSA3218/10, PSA3228/01.

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