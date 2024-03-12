Mon aspirateur sans fil Philips série 7000 affiche un code d'erreur.

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Pour connaître la signification des codes d'erreur de votre aspirateur sans fil Philips série 7000, consultez les sections ci-dessous.
Erreur E1
Une erreur E1 signifie que votre appareil ne fonctionne pas correctement. Retirez la batterie (voir l'image), attendez 10 secondes, puis remettez la batterie en place. Si cela ne fonctionne pas, confiez l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page www.philips.com/support.
Erreur E2
Une erreur E2 signifie que votre appareil est utilisé alors que la température est inférieure au minimum de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus chaude. Ne rangez pas, ne chargez pas et n'utilisez pas l'appareil à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C.
Erreur E3
Une erreur E3 signifie que votre appareil fonctionne à une température supérieure au maximum de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus fraîche. Ne rangez pas, ne chargez pas et n'utilisez pas l'appareil à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C.
Erreur E5
Une erreur E5 signifie que la batterie est endommagée. Confiez l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.
Erreur E9
Une erreur E9 signifie que l'embout fonctionne à une température supérieure au maximum de fonctionnement. Éteignez l'appareil et attendez 15 minutes. Vérifiez ensuite si la partie supérieure de l'embout est encore chaude. Si l'embout est encore chaud, attendez plus longtemps qu'il refroidisse. Une fois que l'embout a refroidi, essayez de rallumer l'appareil.
Erreur i4
Une erreur i4 signifie que l'embout est obstrué. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'embout en suivant les étapes du manuel d'utilisation ou de la vidéo ci-dessous. Ensuite, vérifiez le tube en le détachant de la partie principale de l'appareil. Retirez l'objet de l'embout ou du tube et redémarrez l'appareil.
Erreur i5
Une erreur i5 signifie qu'un objet externe est bloqué dans le passage du flux d'air. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'embout en suivant les étapes du manuel d'utilisation et vérifiez le tube en le retirant de la partie principale de l'appareil. Retirez l'objet de l'embout ou du tube et redémarrez l'appareil.
Erreur i6
Une erreur i6 signifie que l'adaptateur n'est pas retiré. Retirez l'adaptateur avant d'utiliser l'appareil.
Erreur i7
Une erreur i7 signifie qu'un adaptateur incorrect est utilisé. Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine pour charger l'appareil.
Erreur i8
Si votre appareil présente un code d'erreur i8, cela indique que le filtre est sale. Pour résoudre ce problème, nettoyez le filtre en suivant les instructions du manuel d'utilisation (images 9-16) ou en regardant la vidéo ci-dessous
Si vous recevez encore un message i8 alors que vous avez nettoyé le filtre, nous vous recommandons de remplacer le filtre. Pour des performances optimales, il est conseillé de remplacer le filtre tous les six mois.
Si vous recevez encore un code i8 alors que vous avez nettoyé le filtre, vous pouvez essayer les solutions suivantes :
Erreur E1 (ou 13)
Une erreur E1 (qui peut être confondue avec le code 13 si vous lisez l'afficheur à l'envers) indique que l'aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max a été utilisé, rangé ou chargé à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C. Débranchez votre aspirateur du chargeur et déplacez-le dans une pièce où la température est comprise entre 5 °C et 40 °C (41 et 104 °F). Attendez quelques minutes que la température de l'appareil corresponde à celle de la pièce, puis réessayez de l'utiliser. Si le code d'erreur persiste, contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.
Erreur E4 (ou h3)
Une erreur E4 (qui peut être confondue avec le code h3 si vous lisez l'afficheur à l'envers) signifie que la brosse rotative de votre aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max est bloquée.
Pour résoudre ce problème, arrêtez votre appareil, vérifiez la brosse rotative et retirez les éventuelles obstructions (cheveux, poils, peluches, saletés ou poussière). Pour cela, procédez comme suit :
• Retirez la brosse à l'aide du bouton simple et retirez le capuchon latéral (images 1-3)
• Retirez les cheveux au niveau de la brosse et sous le capuchon à la main ou à l'aide de ciseaux (image 4).
• Replacez le capuchon latéral en le poussant jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis remettez la brosse en place (images 5-7). Votre appareil est de nouveau prêt à l'emploi.
Si l'erreur persiste après le nettoyage de la brosse rotative, contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.
Erreur E6 (ou 93)
Le code d'erreur E6 (qui peut être confondu avec le chiffre 93 si vous lisez l'afficheur à l'envers) signifie que le courant n'est pas transmis par l'adaptateur de votre aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max.
Pour résoudre ce problème, vérifiez que l'adaptateur de votre appareil est bien branché sur la prise secteur et que le disque de charge (aimant) est correctement fixé. Si l'appareil ne fonctionne pas, il est possible que l'adaptateur soit défectueux ou la batterie défectueuse. Contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.
Erreur E7 (ou L3)
Une erreur E7 (qui peut être confondue avec le code L3 si vous lisez l'afficheur à l'envers) indique que le mauvais adaptateur est utilisé ou que l'adaptateur est défectueux. Veillez à utiliser uniquement l'adaptateur approprié, fourni avec votre aspirateur sans fil. Si l'adaptateur correct ne fonctionne pas, contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.
Erreur SE (ou 35, 5E)
Une erreur SE (qui peut être confondue avec les codes 5E ou 35 si vous lisez l'afficheur à l'envers) signifie « Service » et peut être due à plusieurs raisons. Lorsque cette erreur s'affiche, nous vous conseillons de confier l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou de nous contacter pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6826/01R1, XC7042/01R1, XC7055/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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