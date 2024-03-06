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Mon aspirateur sans fil Philips série 8000 affiche un code d'erreur.

Pour connaître la signification des codes d'erreur de votre aspirateur sans fil Philips série 8000, consultez les sections ci-dessous.
 

Modèles 8000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC8347/01R1, XC8055/01, XC8057/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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