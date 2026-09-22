Comment nettoyer mon aspirateur sans fil Philips série 8000

Filtre

Afin que votre aspirateur sans fil Philips fonctionne de manière optimale, veillez à nettoyer le filtre régulièrement. Pour cela, procédez comme suit :

Retirez le boîtier de filtre de la pièce colorée en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (image 8).

Retirez le filtre en mousse lavable du boîtier de filtre (image 9).

Tapotez les deux pièces au-dessus d'une poubelle pour les nettoyer (image 10).

Rincez le filtre en mousse (image 11) et pressez-le jusqu'à ce que de l'eau propre s'écoule (image 12). Il convient de ne pas rincer le boîtier de filtre.

Remarque : pour un nettoyage optimal, faites couler l'eau à travers le filtre avec la languette du filtre orientée vers le bas, afin d'éliminer la poussière en profondeur.

Laissez le filtre sécher pendant 24 heures (image 13).

Remontez les pièces (images 14-16).

Veillez à aligner d'abord la partie saillante du bac avant de le mettre en place.

Pour obtenir des instructions plus détaillées, regardez la vidéo ci-dessous.

Remarque : votre aspirateur affichera automatiquement le code d'information i8 pour vous rappeler de nettoyer le filtre suivi d'un code QR pour commander un nouveau filtre (accessoire XV1681).

Lorsque le code i8 s'affiche, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf le bouton d'alimentation) pour voir l'animation ainsi que les instructions de nettoyage du filtre étape par étape.

Nous vous recommandons de remplacer le filtre si le code i8 continue de s'afficher après le nettoyage, ou au moins tous les 6 mois pour garantir des performances optimales.

Le bac à poussière n'est pas correctement fixé à l'appareil