Quelles sont les fonctionnalités prises en charge par ma machine espresso Saeco connectée ?

Les machines espresso Saeco avec connectivité Wi-Fi intégrée permettent de se connecter directement à Internet sans passer par une application sur votre appareil mobile. Cette connectivité ouvre un monde de nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour automatiques régulières du logiciel garantissent une amélioration constante des performances de la machine et de la sécurité, permettant de proposer de nouvelles fonctionnalités et de mettre à jour les contenus. La connectivité Wi-Fi intégrée permet d'enrichir votre expérience et vous aider à tirer le meilleur parti possible de votre machine.



Vous trouverez ci-dessous les principales fonctionnalités disponibles par version/date du logiciel.



Connectez votre machine à votre réseau Wi-Fi et créez un compte My Saeco pour profiter de toutes les fonctionnalités de la machine.



Les services ci-dessous sont susceptibles d'être modifiés. De nouveaux pays ou de nouvelles fonctionnalités peuvent être proposés avec le temps ; il est donc conseillé de maintenir le logiciel de sa machine à jour. Les mises à jour sont essentielles pour protéger votre vie privée et le bon fonctionnement de votre machine.



Conseil Pour que votre machine continue à recevoir des mises à jour automatiquement :

assurez-vous que la machine reste branchée et connectée au Wi-Fi, que la Politique de confidentialité et le compte My Saeco sont activés et que l'option « Receive Automatic update » (Recevoir les mises à jour automatiques) est sélectionnée.