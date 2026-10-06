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Il y a du café moulu sous ma machine espresso Saeco

Si vous trouvez du café moulu à l'intérieur ou en dessous du groupe café de votre machine espresso Saeco, veuillez consulter ci-dessous les solutions ou regarder notre vidéo explicative.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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