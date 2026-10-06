Il y a du café moulu sous ma machine espresso Saeco

Des résidus de café peuvent se retrouver autour du groupe café ou en dessous si le groupe café et ses pièces ne sont pas bien lubrifiés. Suivez les étapes permettant de lubrifier les pièces du groupe café :

1. Éteignez votre machine espresso et patientez jusqu'à ce qu'elle soit complètement éteinte et ne fasse pas plus de bruit (cela prend environ 15 à 20 secondes).

2. Retirez le groupe café de la machine et rincez-le sous l'eau fraîche et tiède. Laissez-le sécher à l'air libre.

3. Appliquez une fine couche de lubrifiant sur le piston du groupe café.

4. Appliquez une fine couche de lubrifiant autour de l'axe situé au bas du groupe café.

5. Appliquez du lubrifiant sur les glissières des deux côtés.

Remarque : Pour lubrifier le groupe café, utilisez la graisse Philips/Saeco HD5061.