Ma machine Saeco ne moud pas les grains de café.

Pour résoudre ce problème : débouchez l'entonnoir à café avec le manche d'une cuillère et nettoyez-le à l'aide d'un aspirateur en procédant comme suit :



1. Éteignez la machine et attendez jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de sons (cela peut prendre jusqu'à 15-20 secondes).

2. Retirez le groupe café.

3. Ouvrez le couvercle de l'entonnoir à café pré-moulu et placez le manche de la cuillère dans l'entonnoir. Remarque : s'il n'y a pas d'entonnoir à café pré-moulu, insérez le manche de la cuillère dans l'entonnoir à café par le bas.

4. Soulevez et abaissez le manche de la cuillère jusqu'à ce que le café responsable de l'obstruction tombe. Remarque : Vous devrez peut-être forcer.

5. Éliminez les chutes de café moulu éventuelles avec un aspirateur.

6. Ensuite, placez l'aspirateur sur la sortie de l'entonnoir et couvrez l'entonnoir à café prémoulu avec votre main. Ou, à l'inverse, placez l'aspirateur sur le dessus et couvrez le dessous.

7. Replacez le groupe café, remettez la machine en marche et préparez un espresso.

8. Après la préparation, vérifiez que l'entonnoir n'est pas obstrué par du café moulu. S'il est obstrué, débouchez-le à nouveau.



Pour éviter que l'entonnoir à café ne se bouche :

ne versez pas et ne renversez pas d'eau dans le bac à grains de café.

Nettoyez l'entonnoir une fois par semaine.