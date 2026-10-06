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Je n'arrive pas à insérer le groupe café dans ma machine espresso Saeco

Si vous ne parvenez pas à insérer le groupe café dans votre machine espresso Saeco, réglez le groupe café en position neutre et essayez de le remettre en place. Pour en savoir plus.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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