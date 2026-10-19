Le café de ma machine espresso Saeco est fade

Si votre machine espresso Saeco produit un café fade, il peut y avoir plusieurs raisons. Consultez toutes les causes et solutions possibles ci-dessous.
Si c'est la première fois que vous utilisez votre machine espresso, il est normal que les premiers cafés soient fades car le système est en cours d'ajustement. Essayez de préparer quelques tasses de café supplémentaires afin d'optimiser l'extraction du café avec la compacité du café moulu.
Il est important de rincer le groupe café une fois par semaine car un filtre sale peut causer un mauvais écoulement de l'eau et affecter le goût du café.
Pour le nettoyer, suivez les étapes ci-dessous ou regardez notre tutoriel vidéo : 1. Éteignez la machine et attendez qu'elle soit complètement éteinte et ne fasse plus de bruit (cela prend environ 15 à 20 secondes). 2. Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous. 3. Rincez soigneusement le groupe café avec de l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre avant de le remettre en place
Il est possible que lors de la sélection d'une mouture fine, vous avez accidentellement trop tourné le sélecteur, et que les deux meules se sont trop rapprochées. La mouture peut alors être trop fine et ne pas absorber l'eau.
Pour résoudre ce problème, il suffit de régler à nouveau le broyeur sur une plus grosse mouture en tournant le sélecteur situé à l'intérieur du bac à grains de café de manière à l'arrêter sur un chiffre plus élevé ou un grain de café plus gros.
Le réglage de l'arôme, du volume de tasse et du broyeur sont des réglages de la machine qui peuvent influencer l'intensité du café. Nous vous conseillons d'expérimenter avec ces paramètres.
Pour augmenter son intensité, vous pouvez par exemple choisir le réglage d'arôme le plus élevé, un volume de tasse moyen et régler le broyeur pour obtenir une mouture plus fine.
Ouvrez le couvercle du compartiment pour café prémoulu et vérifiez qu'il n'est pas bouché par du café moulu. Si c'est le cas, vous pouvez débloquer cette zone en suivant les étapes ci-dessous : 1. Éteignez la machine et attendez qu'elle soit complètement éteinte. 2. Retirez le groupe café de la machine. 3. Ouvrez le couvercle du compartiment à café prémoulu et insérez la poignée de la cuillère dans celui-ci. 4. Soulevez et abaissez la poignée de la cuillère jusqu'à ce que le café responsable de l'obstruction tombe. Si ces solutions n'ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir une assistance supplémentaire.
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