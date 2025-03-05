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Mon rasoir Philips est très bruyant

Si votre rasoir Philips fait beaucoup de bruit lorsque vous l'allumez, il est probable qu'il n'ait pas été assemblé correctement. Un rasoir mal (ré)assemblé (après nettoyage, par exemple) émet un bruit de cliquetis lors de son utilisation.

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour vous assurer que votre rasoir a été (ré)assemblé correctement.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : S9983/95, XP9407/37, X9000/30. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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