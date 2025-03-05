Mon rasoir Philips est très bruyant

Si votre rasoir Philips fait beaucoup de bruit lorsque vous l'allumez, il est probable qu'il n'ait pas été assemblé correctement. Un rasoir mal (ré)assemblé (après nettoyage, par exemple) émet un bruit de cliquetis lors de son utilisation.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour vous assurer que votre rasoir a été (ré)assemblé correctement.
Chaque tête de rasage se compose d'une lame et d'une grille, et s'accompagne d'un anneau de fixation individuel pour la maintenir en place dans l'unité de rasage (autrement dit, le support pour tête de rasage). Chaque lame et grille forment un ensemble unique ; après le nettoyage, efforcez-vous de systématiquement replacer la lame dans sa grille respective. Placez l'élément de coupe dans la grille avec les lames orientées vers le bas.
Replacez les têtes de rasage dans l'unité de rasage et utilisez les anneaux de fixation pour les fixer fermement en place.
Pour de plus amples instructions sur le retrait et la remise en place des têtes de rasage, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre produit ou consultez la vidéo ci-dessous pour obtenir des conseils plus généraux.
Chaque tête de rasage se compose d'une lame et d'une grille, et s'accompagne d'un anneau de fixation pour la maintenir en place dans l'unité de rasage (autrement dit, le support pour tête de rasage). Chaque lame et grille forment un ensemble unique ; après le nettoyage, efforcez-vous de systématiquement replacer la lame dans sa grille respective. Placez l'élément de coupe dans la grille avec les lames orientées vers le bas.
Lorsque vous utilisez le système de fixation pour sécuriser les têtes de rasage dans l'unité de rasage, assurez-vous qu'elles ont été correctement fixées. Si le système de fixation est correctement placé, il ne doit pas se soulever si vous essayez de le séparer de l'unité de rasage.
Si votre modèle de rasoir est équipé de têtes de rasage qui s'insèrent dans le système de fixation avant d'être sécurisées dans l'unité de rasage, assurez-vous que les encoches des têtes de rasage sont bien encastrées dans le système de fixation (voir l'illustration ci-dessous).
Pour de plus amples instructions sur le retrait et la remise en place des têtes de rasage, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre produit.
Si vous avez correctement assemblé votre rasoir et qu'il est toujours aussi bruyant, il est possible qu'il soit endommagé. Veuillez solliciter une réparation ou un échange pour votre rasoir.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :S9983/95, XP9407/37, X9000/30. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›