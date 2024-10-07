Ma tétine Natural ou Natural Response Philips Avent s'écrase.

Dans l'ancienne tétine Natural, la valve anti-coliques se trouve sous l'un des numéros imprimés à la base de la tétine. Trois numéros de tétine figurent sur les côtés dans le cas des tétines Natural, contre un seul pour les nouvelles tétines Natural Response.



Nettoyez régulièrement les tétines afin d'éviter que la valve anti-coliques ne se bouche. Tenez la tétine sous la valve et tirez fermement sur le bout jusqu'à ce que la valve s'ouvre.



Si la tétine s'écrase pendant la tétée, suivez les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème :

Retirez la tétine du biberon avec des mains propres ou à l'aide d'une pince. Localisez la valve, située sous l'un des numéros imprimés sur la base de la tétine. Tirez latéralement sur la tétine, en veillant à ce que la valve se trouve sur le dessus. Tirez fermement jusqu'à ce que la valve s'ouvre. Une fois ouverte, vous pouvez poursuivre la tétée.