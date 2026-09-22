Mon aspirateur Philips AquaTrio émet un bruit inhabituel ou excessif.

Si votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 émet un bruit inhabituel ou excessif, plusieurs causes sont possibles :



Configuration Aspiration uniquement

Il se peut que des cheveux ou d'autres objets s'emmêlent autour de la brosse rotative

Vérifiez qu'aucun objet ne bloque la brosse rotative et retirez-les le cas échéant (voir image a)

1. Abaissez le levier de verrouillage sur le côté de la brosse LED (1) et faites glisser la brosse rotative pour la retirer de la brosse LED (2).

2. Vous pouvez retirer les cheveux ou les fils emmêlés autour de la brosse rotative en faisant glisser votre main sur cette dernière ou en passant la lame d'une paire de ciseaux dans la rainure de la brosse rotative pour couper les cheveux et les fils qui s'y sont enroulés.

3. Replacez la brosse rotative dans la brosse LED (1) et poussez le levier de verrouillage vers le haut pour verrouiller la brosse rotative dans la brosse LED (vous entendrez un « clic »).



Des objets obstruent le cyclone

Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets dans le cyclone et retirez-les le cas échéant (voir image b)

1. Tournez le cyclone dans le sens des aiguilles d'une montre (1), puis retirez-le du bac à poussière (2).

2. Retirez les cheveux et la saleté coincés dans et sous le cyclone.

3. Remettez le cyclone en place (1) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2) pour le fixer à nouveau dans le bac à poussière. Attention : Veillez à serrer fermement le cyclone lors de sa remise en place. Tournez le cyclone au maximum jusqu'à ce qu'il soit complètement serré.





Si vous avez vérifié tous les éléments ci-dessus et que votre aspirateur émet toujours un bruit, il est possible qu'il présente un dysfonctionnement technique. Dans ce cas, contactez-nous.