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Assistance Philips

Je ne peux pas ouvrir le bac à poussière de mon aspirateur sans fil Philips

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips, il existe peut-être une solution simple. Vérifiez quel est votre modèle sur le tube et découvrez ici comment résoudre le problème vous-même.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC3133/01R1. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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