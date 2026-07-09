Mes cheveux s'emmêlent dans la brosse chauffante de ma brosse multi-styles Philips

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Si vos cheveux se coincent ou s'emmêlent dans la brosse chauffante de votre brosse multi-styles Philips, suivez nos conseils de dépannage pour résoudre ce problème vous-même.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHH811/00 , BHH822/00 , BHH814/00 .
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