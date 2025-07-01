Assistance Philips Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont trop puissantes.

Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.



Les brosses à dents Philips Sonicare émettent des vibrations puissantes pour nettoyer vos dents. S'il s'agit de votre première brosse à dents électrique, cela peut vous prendre un peu de temps avant de vous habituer aux vibrations. Voici quelques conseils !

1. Baissez le niveau d'intensité Séries 3000 - 4000, ProtectiveClean 4100 - 4300, série 5500 : choisissez l'intensité faible ou élevée. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer la brosse à dents, puis appuyez une deuxième fois dans les 2 secondes suivantes pour modifier le niveau d'intensité. Veuillez noter que lorsque vous utilisez votre brosse à dents pour la première fois, l'intensité réglée par défaut est faible. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 - 7500, séries 6100 - 6700 : lorsqu'elle est fixée au manche, la tête de brosse intelligente sélectionne automatiquement l'intensité recommandée. Si vous souhaitez adopter un autre niveau d'intensité, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton mode/intensité lors du brossage. L'intensité ne peut pas être modifiée si le manche est mis hors tension ou en pause. Selon le modèle de votre brosse à dents, vous pouvez ajuster le niveau d'intensité. Vérifiez si la fonction EasyStart est activée. Si votre brosse à dents est équipée de la fonction EasyStart, veuillez noter que cette fonction est activée par défaut. EasyStart augmente progressivement l'intensité des vibrations au cours des 14 premières séances de brossage. Vous sentez que les vibrations sont faibles au début et plus fortes à la fin du cycle de brossage.

Vous pouvez désactiver la fonction EasyStart comme suit : Placez la brosse à dents sur le chargeur. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé lorsque le manche est sur le chargeur, puis attendez 3 secondes jusqu'au signal sonore. Relâchez le bouton marche/arrêt. Vous rencontrez toujours des problèmes avec votre brosse à dents ?

Si aucun de ces conseils ne vous aide, votre brosse à dents est peut-être endommagée. Nous vous recommandons de demander une réparation ou un échange pour votre brosse à dents. Pour ce faire, .



Vous rencontrez toujours des problèmes avec votre brosse à dents ?Si aucun de ces conseils ne vous aide, votre brosse à dents est peut-être endommagée. Nous vous recommandons de demander une réparation ou un échange pour votre brosse à dents. Pour ce faire, cliquez ici