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    Assistance Philips

    Comment nettoyer ma brosse à dents Philips Sonicare ?

    Publié le 23 juin 2025

    Le nettoyage régulier de votre brosse à dents et de vos têtes de brosse améliore leur durée de vie et leurs performances. Nettoyez votre brosse à dents après utilisation en rinçant la tête de brosse et les brins. Essuyez le manche avec un chiffon humide.

    Vous pouvez désinfecter votre tête de brosse tous les jours à l'aide de l'assainisseur UV pour tête de brosse Philips Sonicare qui élimine 99 % de toutes les bactéries de vos têtes de brosse. 

    Nous vous recommandons d'effectuer une séance de nettoyage approfondi hebdomadaire. Suivez tout simplement les étapes ci-dessous :
     

    1. Retirez la tête de brosse.
    2. Rincez la partie inférieure de la tête de brosse à l'eau chaude.
    3. Rincez la zone de l'axe métallique à l'eau chaude.
    4. Essuyez la totalité du manche avec un chiffon sans oublier la zone du joint supérieur (autour de l'axe métallique), les boutons du manche et le dessous de la brosse à dents. 
    5. Essuyez toute la surface du manche à l'aide d'un chiffon humide. 


    Ne passez jamais votre brosse à dents ni aucun de ses accessoires au lave-vaisselle. Évitez que des objets pointus n'entrent en contact avec le joint en caoutchouc ou les boutons, car ils pourraient les endommager.
     

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