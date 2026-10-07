L'épilateur Philips n'élimine pas bien les poils

Pour que votre épilateur élimine correctement vos poils, il est important de le tenir de manière à ce qu'il forme le bon angle avec votre peau.



Pour nos épilateurs filaires, il est préférable de tenir l'épilateur bien droit, à un angle de 90° par rapport à votre peau. Pour les modèles sans fil, il est préférable de tenir l'épilateur légèrement incliné, à un angle de 75°. Pour obtenir des instructions d'utilisation plus détaillées, consultez le mode d'emploi de votre modèle.



Déplacez lentement la tête d'épilation sur la peau pendant l'épilation pour que les disques attrapent les poils. Pour un résultat optimal, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils, en veillant à ce que la tête reste toujours en contact avec la peau.