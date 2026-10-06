L'eau ne s'écoule pas du réservoir de ma machine espresso Philips
De l'air coincé à l'intérieur peut bloquer l'approvisionnement en eau de votre machine espresso Philips et empêcher l'eau d'être aspirée du réservoir d'eau. Lisez la suite pour trouver toutes les causes possibles et comment résoudre le problème.
Lorsque le réservoir d'eau n'est pas complètement ou correctement inséré, votre machine espresso n'aspire pas l'eau du réservoir. • Dans le cas des machines espresso avec réservoir d'eau à l'avant de la machine, veillez à ce que le réservoir d'eau soit poussé complètement vers l'arrière pour vous assurer qu'il est bien inséré. • Dans le cas des machines espresso avec réservoir d'eau sur le dessus de la machine, veillez à ce que la zone située sous le réservoir d'eau soit exempte de saletés, de particules et de grains de café.
Lorsque de l'air coincé à l'intérieur bloque l'approvisionnement en eau, suivez les instructions ci-dessous pour résoudre le problème : 1. Éteignez la machine. 2. Videz le réservoir d'eau et enlevez le filtre AquaClean ou tout autre filtre à eau utilisé par votre machine. 3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place. 4. Rallumez la machine. Une fois la machine chauffée, sélectionnez l'eau chaude et faites couler 2-3 tasses d'eau chaude.
Si vous utilisez un filtre à eau AquaClean, suivez ces étapes supplémentaires pour vous assurer que le filtre est préparé et correctement installé : 1. Secouez le filtre à eau AquaClean pendant 5 secondes. 2. Maintenez le filtre renversé dans un récipient/bol rempli d'eau et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe. 3. Replacez le filtre dans le réservoir et remplissez-le d'eau. 4. Redémarrez la machine, éteignez-la, puis rallumez-la. 5. Sélectionnez l'eau chaude et versez 2 à 3 tasses d'eau chaude.
Remarque : Pensez à remplacer le filtre AquaClean si vous l'utilisez depuis plus de trois mois. Ce filtre peut être obstrué s'il est utilisé depuis plus longtemps.
Cette possibilité s'applique uniquement aux machines espresso Philips équipées d'un mousseur à lait classique ou Panarello. Pour savoir si le bec verseur d'eau chaude est obstrué, retirez la partie extérieure du mousseur à lait Panarello/classique et vérifiez si le bec verseur est obstrué par du calcaire (dans ce cas, vous remarquerez des particules blanches à l'intérieur ou autour du bec verseur). Si vous constatez une accumulation de calcaire, utilisez une solution de détartrage pour l'éliminer.
Si les solutions mentionnées ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez-nous.
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