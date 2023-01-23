Le café de ma machine espresso Philips est fade

Si votre machine espresso Philips produit un café fade, il peut y avoir plusieurs raisons. Vérifiez toutes les causes et solutions possibles ci-dessous.
Si vous utilisez votre machine espresso pour la première fois, il est normal que les premiers cafés soient légèrement fades, car le système a besoin de temps pour s'adapter. Préparez quelques tasses de café supplémentaires pour que la machine optimise l'extraction et la compacité du café moulu.
Rincez le groupe café une fois par semaine, car un filtre sale peut causer un mauvais écoulement de l'eau et affecter le goût du café. Nettoyez le groupe café en suivant les instructions ci-dessous ou la vidéo d'aide :
Éteignez la machine et attendez qu'elle soit complètement éteinte et ne fasse plus de bruit (cela prend environ 15 à 20 secondes).
Ouvrez la trappe de l'appareil et retirez le groupe café.
Rincez soigneusement le groupe café au robinet avec de l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre avant de le remettre en place.
Il est possible que lors de la sélection d'une mouture fine, vous avez accidentellement trop tourné le sélecteur, et que les deux meules se sont trop rapprochées. Si la mouture est trop fine, elle risque de ne pas absorber l'eau.
La solution consiste à régler à nouveau le broyeur sur une plus grosse mouture en tournant le sélecteur de broyage situé à l'intérieur du bac à grains de café sur un chiffre plus élevé ou un grain de café plus gros.
Les réglages du volume de tasse, de l'arôme et du broyeur sont des réglages de la machine qui peuvent influencer l'intensité du café. Nous vous conseillons d'essayer différents réglages.
Pour augmenter l'intensité, par exemple, choisissez le niveau d'arôme le plus élevé, réglez le broyeur sur une mouture plus fine et sélectionnez un volume de tasse moyen.
Ouvrez le couvercle de l'entonnoir à café prémoulu et vérifiez qu'il n'est pas bouché par du café moulu. Si le compartiment prémoulu est obstrué, vous pouvez le déboucher en suivant les instructions ci-dessous :
Mettez la machine hors tension et attendez qu'elle soit complètement éteinte.
Retirez le groupe café de la machine.
Ouvrez le couvercle de l'entonnoir à café prémoulu et placez le manche de la cuillère à l'intérieur.
Soulevez et abaissez le manche de la cuillère jusqu'à ce que le café responsable de l'obstruction tombe.
Si ces solutions ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :EP2333/40, EP5544/50, SM6580/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›