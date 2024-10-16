Les frites maison à l'Airfryer Philips ne donnent pas le résultat attendu.
Si les frites maison préparées à l'Airfryer Philips ne donnent pas le résultat attendu, il existe peut-être une solution simple. Consultez les étapes ci-dessous pour savoir comment résoudre le problème par vous-même.
Choisissez une variété de pommes de terre qui convient à la préparation de frites
Remplissez le panier de votre Airfryer à mi-capacité pour un résultat homogène.
Les grosses frites peuvent être moins croustillantes que les petites frites
Secouez le panier de votre appareil 2 à 3 fois durant la cuisson à l'air chaud
Votre Philips Airfryer utilise la technologie Rapid Air, processus de cuisson différent de la friture traditionnelle. Procédez comme suit pour préparer des frites maison avec votre Airfryer :
Épluchez les pommes de terre et coupez-les en bâtonnets.
Trempez les bâtonnets de pommes de terre dans un saladier d'eau pendant au moins 30 minutes, puis séchez-les à l'essuie-tout.
Versez une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive dans un saladier, puis ajoutez-y les bâtonnets et mélangez jusqu'à ce qu'ils soient enrobés d'huile.
Sortez les pommes de terre du saladier avec les mains ou un ustensile pour que l'excédent d'huile reste dans le saladier. Mettez les bâtonnets dans le panier de votre Airfryer.
Faites frire 300 à 800 grammes de pommes de terre à 180 °C pendant 18 à 25 minutes en secouant le panier 2 à 3 fois pendant la cuisson.
Lorsque vous préparez des frites ou d'autres aliments superposés, nous vous conseillons d'utiliser le grand panier (côté droit). La plus grande surface de ce panier permet de répartir les ingrédients de manière plus uniforme. Cela permet de mieux répartir la chaleur et le flux d'air autour des ingrédients, pour une meilleure cuisson. Les éléments ci-dessus vous ont-ils permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
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