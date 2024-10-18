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Je n’obtiens pas de bons résultats avec mon Philips Lumea

Si vous n’êtes pas satisfait(e) des résultats d’épilation de votre Philips Lumea, veuillez suivre les consignes suivantes : 

  • Vérifiez si le Philips Lumea est fait pour vous
  • Suivez le planning des séances
  • Enlevez les poils avant chaque séance
  • Utilisez le réglage approprié de l’intensité lumineuse
  • Assurez une couverture uniforme du traitement
  • Assurez-vous de la propreté du Lumea
  • Rangez votre Luema dans un endroit sec 

Lisez la suite pour en savoir plus. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRI933/00, BRI983/00, BRI930/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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