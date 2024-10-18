Je n’obtiens pas de bons résultats avec mon Philips Lumea

Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Si vous n’êtes pas satisfait(e) des résultats d’épilation de votre Philips Lumea, veuillez suivre les consignes suivantes :
Lisez la suite pour en savoir plus.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRI933/00, BRI983/00, BRI930/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Autres liens utiles
Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips