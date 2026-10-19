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Assistance Philips

Mon tire-lait produit un grincement lorsque j'actionne la poignée. Pourquoi ?

Assurez-vous que le diaphragme en silicone est humide au moment de l'assemblage sur le tire-lait.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF430/01, SCF430/20, SCF430/16. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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