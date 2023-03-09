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La coupe de ma tondeuse Philips est inégale

Si votre tondeuse réalise des coupes irrégulières, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante. Vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessous pour résoudre le problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HC5721/15, HC5722/15, HC9723/15. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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