La coupe de ma tondeuse Philips est inégale

Votre tondeuse Philips peut être livrée avec différents accessoires à utiliser sur vos cheveux et votre barbe. Il est important d'utiliser l'accessoire approprié à chaque zone.



Les poils du visage sont généralement plus drus que les cheveux. L'accessoire barbe a ainsi été conçu et testé spécifiquement pour les barbes.



Le bloc tondeuse et le sabot d'une tondeuse à barbe sont généralement plus petits que ceux d'une tondeuse à cheveux. L'appareil vous permet d'atteindre facilement des petites surfaces, telles que la zone sous votre nez. Les sabots larges et les éléments de coupe, eux, sont conçus pour les cheveux.



Veillez donc à utiliser le matériel adéquat pour obtenir une coupe régulière.