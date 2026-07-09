Assistance Philips Mon Philips OneBlade ne rase pas d'aussi près que je l'espérais

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de rasage de votre Philips OneBlade, consultez nos conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre ce problème.

Notez que le OneBlade est conçu pour laisser un peu d'espace entre la lame et votre peau, ce qui en fait le compromis parfait entre un rasage de près et un rasage respectueux de la peau.

Le OneBlade n'est pas conçu pour raser d'aussi près qu'un rasoir. Le Philips OneBlade est conçu pour couper les poils du visage afin de créer un style impeccable, tout en offrant à votre peau une expérience de rasage confortable. Si vous souhaitez plutôt un rasage de près quotidien, nous vous recommandons d'utiliser l'un de nos rasoirs Philips pour le visage. Conseils et astuces pour utiliser le Philips OneBlade Pour obtenir de meilleurs résultats avec votre Philips OneBlade, suivez bien les instructions d'utilisation. Voici quelques conseils de rasage utiles pour l'utilisation du OneBlade.



1. Nettoyez votre peau avant d'utiliser le OneBlade.



2. Placez la lame à plat sur votre peau pour garantir un contact homogène.



3. Déplacez la lame dans le sens inverse de la pousse des poils.



4. Effectuez de longs mouvements en exerçant une légère pression.



5. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre OneBlade avec de la mousse ou du gel à raser. Vous pouvez également l'utiliser sous la douche.