Mon Philips OneBlade ne rase pas d'aussi près que je l'espérais

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Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de rasage de votre Philips OneBlade, consultez nos conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre ce problème.
Notez que le OneBlade est conçu pour laisser un peu d'espace entre la lame et votre peau, ce qui en fait le compromis parfait entre un rasage de près et un rasage respectueux de la peau.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP1924/24 , QP6506/15 , QP6507/23 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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