Pour un nettoyage en toute sécurité des écrans LCD/Plasma

Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos écrans plasma et LCD : un produit de nettoyage antirayure permettant d'éliminer la poussière, la saleté et les résidus sans laisser de trace et un tampon de nettoyage doté d'une poignée ergonomique pour un entretien rapide et facile. Tissu en microfibre pour le boîtier du téléviseur. Voir tous les avantages