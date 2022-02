Barre de son Superstar

Fixez-moi sur le haut de votre écran et je chanterai pour vous ! Je suis une Barre de son USB pour ordinateur portable intelligente et compacte dotée d'une seule prise USB ultrapratique. Vous pouvez également me poser à côté de votre ordinateur portable pour partager vos fichiers audio avec tout le monde. Voir tous les avantages