70 % de bruit extérieur en moins

Écoutez votre musique et déconnectez-vous du monde grâce à ces écouteurs intra-auriculaires avec fonction de réduction de bruit jusqu'à 70 %. Ils sont fournis avec 3 tailles de caches pour garantir une étanchéité parfaite et un confort absolu. Parfaits pour les trajets en avion et en train.