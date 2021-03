Transducteur haute définition pour une reproduction sonore précise

Le moteur du récepteur est composé d'une bobine, d'une armature en métal en forme de U, de deux aimants permanents, d'une tige de commande et d'un diaphragme. Le courant électromagnétique modifie la polarité de l'armature (vers le haut ou vers le bas) pour déplacer la tige de commande et le diaphragme et ainsi générer le son. Les composants du récepteur ont été réglés de façon très précise pour restituer un son d'une qualité exceptionnelle en basses fréquences, tout en amplifiant les pics des hautes fréquences. Le son est ainsi cristallin et les aigus précis.