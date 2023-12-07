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        Philips AventSCF244/23 Sucette ultra air

        SCF244/23

        4.7
        | (682) Avis | 98% recommandent ce produit
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        4.7

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        682

        Avis

        98%

        recommandent ce produit

        07/12/2023

        France

        France

        tetine de qualité

        tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

        04/12/2023

        France

        France

        Bon produit de qualité

        Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.

        Avantages

        Qualité

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

        25/11/2023

        France

        France

        Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top

        Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande

        Avantages

        Adapter à bebe

        Contre

        Ne se trouve pas partout

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

        Oui, je recommande ce produit

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