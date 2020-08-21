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  • Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif
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Arrêté

Philips AventSuce Soothie Shapes

SCF194/01

4.1
| (49) Avis | 84% recommandent ce produit
Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif
La suce Soothie de Philips Avent vous offre un autre moyen de tisser des liens avec votre enfant. En effet, ce modèle unique en un seul morceau vous permet de lui offrir le confort de votre doigt. Faite de silicone à usage médical, la suce Soothie se nettoie facilement.
Voir tous les avantages

Silicone flexible à usage médical

Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif

  • Silicone de conception monopièce

  • De 0 à 3 mois

  • Orthodontiques et sans BPA

  • Paquet de 2

Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*

Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

49

Avis

84%

recommandent ce produit

21/08/2020

France

France

Excellent

Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !

Avantages

Adapter totalement a la bouche des bebe

Contre

Difficile de trouver un attache pour les attacher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/01 Suce Soothie Shapes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/01 Suce Soothie Shapes

06/12/2019

France

France

Très satisfaite

Ma fille a 5 mois aujourd'hui et a cette tutu depuis ses 3 semaines. Elle m'a permis de continuer mon allaitement sans servir de tutu. Elle l'adore et arrive à la porter à sa bouche depuis ses 4 mois. Elle la perd facilement en s'endormant mais ne la Réclame plus ensuite. Elle est certes grosse mais la forme et la. Taille permettent au bébé de respirer sans avoir des marques d'irritation autour de la Bouche

Avantages

Forme, hygiène

Contre

Attache tétine difficilement adaptable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/02 Suce Soothie Shapes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/02 Suce Soothie Shapes

21/11/2019

France

France

Excellent

Les seuls que mon fils a accepté , je recommande !

Avantages

Plusieurs

Contre

Seulement en taille 0/3mois

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/01 Suce Soothie Shapes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/01 Suce Soothie Shapes

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Mentions légales

  1. Cette tétine Soothie a la même forme et est fabriquée à partir du même matériau que le modèle américain, mais sa protection est d’une forme différente.

  2. La marque de suces la plus populaire au monde

  3. Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.

  4. Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement