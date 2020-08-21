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Arrêté
Silicone de conception monopièce
De 0 à 3 mois
Orthodontiques et sans BPA
Paquet de 2
Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*
La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
4.1
sur 6
49
Avis
84%
recommandent ce produit
Gabygaïlry
21/08/2020
France
Excellent
Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !
Avantages
Adapter totalement a la bouche des bebe
Contre
Difficile de trouver un attache pour les attacher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Rachou59
06/12/2019
France
Très satisfaite
Ma fille a 5 mois aujourd'hui et a cette tutu depuis ses 3 semaines. Elle m'a permis de continuer mon allaitement sans servir de tutu. Elle l'adore et arrive à la porter à sa bouche depuis ses 4 mois. Elle la perd facilement en s'endormant mais ne la Réclame plus ensuite. Elle est certes grosse mais la forme et la. Taille permettent au bébé de respirer sans avoir des marques d'irritation autour de la Bouche
Avantages
Forme, hygiène
Contre
Attache tétine difficilement adaptable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/02 Suce Soothie Shapes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/02 Suce Soothie Shapes
Clemum
21/11/2019
France
Excellent
Les seuls que mon fils a accepté , je recommande !
Avantages
Plusieurs
Contre
Seulement en taille 0/3mois
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/01 Suce Soothie Shapes
Cette tétine Soothie a la même forme et est fabriquée à partir du même matériau que le modèle américain, mais sa protection est d’une forme différente.
La marque de suces la plus populaire au monde
Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.
Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement