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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
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-10% de réduction avec code

Philips Avent Natural ResponseCoffret cadeau nouveau-né en verre

SCD878/11

4.3
| (18) Avis | 94% recommandent ce produit
Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine à réponse Naturelle laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages

Économisez 10%

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • 3 biberons

  • Sucette ultra-douce

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

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4.3

sur 6

18

Avis

94%

recommandent ce produit

3
2

19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Avantages

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Contre

Keine, alles bestens

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Avantages

Größe, Sauger, Material

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

14/07/2023

Deutschland

Deutschland

Ich bin super zufrieden

Ich finde dieses Flaschen-Set wirklich toll. Meine kleine Maus nimmt sie super an. Leider muss ich immer mal zwischen Stillen und Flaschenfütterung wechseln und das klappt mit diesen Flaschen wirklich toll. Das habe ich so nicht erwartet und überrascht mich sehr. Die Qualität und das Design der Flaschen machen auch wirklich was her. Ich bin etwas skeptisch was die Nutzung von Plasteflaschen angeht, umso schöner, dass es sich hier um Glasflaschen handelt. Diese kann man ohne schlechtes Gewissen nutzen. Ich bin super zufrieden und würde die Flaschen wirklich weiter empfehlen.

Avantages

Akzeptanz vom Baby, Qualität, Innovativ, Glasflaschen

Contre

Meckern auf hohem Niveau und nur wenn ich etwas finden muss --> die Flaschen sind recht schwer

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

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  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011