Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer CD et DVD

Un nettoyage régulier de vos CD, DVD et lecteurs permet de prolonger la durée de vie des disques et de protéger les lecteurs. Un nettoyage régulier des disques et de la lentille des lecteurs assure également un fonctionnement optimal des appareils. Ce kit regroupe tout ce dont vous avez besoin. Voir tous les avantages