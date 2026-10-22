ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

FidelioCasque avec Micro

S2LB/00

Haute fidélité, qualité supérieure

Les écouteurs Philips Fidelio S2 sont conçus pour générer un son naturel et équilibré, révélant chaque détail, exactement comme l'artiste l'avait imaginé. Un son magnifique et une conception légère mais robuste, pour un confort et un plaisir véritables en déplacement.

Voir tous les avantages

Où que vous alliez

Haute fidélité, qualité supérieure

  • Son haute résolution

  • Intra-auriculaire

  • Embouts ultra-doux en silicone

  • Câble plat

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

Revêtement glossy anti-rayure pour une meilleure protection

Revêtement glossy anti-rayure pour une meilleure protection

Les coques à la conception ergonomique sont protégées par une finition glossy, qui en plus de leur conférer un aspect haut de gamme, les rend plus durables et leur permet de résister aux rayures. Grâce à ce revêtement protecteur, le casque est facile à nettoyer et encore plus pratique à transporter. Il vous suffit de l'essuyer pour lui redonner un aspect neuf.

Housse de protection pour abriter vos écouteurs entre deux utilisations

Housse de protection pour abriter vos écouteurs entre deux utilisations

Vos écouteurs intra-auriculaires Fidelio sont fournis avec leur propre housse de protection élégante. Fabriquée en mousse EVA moulée sur mesure, elle garde vos écouteurs Fidelio à l'abri en tout temps et avec élégance.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.