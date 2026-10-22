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Arrêté
S2LB/00
Haute fidélité, qualité supérieure
Les écouteurs Philips Fidelio S2 sont conçus pour générer un son naturel et équilibré, révélant chaque détail, exactement comme l'artiste l'avait imaginé. Un son magnifique et une conception légère mais robuste, pour un confort et un plaisir véritables en déplacement.
Son haute résolution
Intra-auriculaire
Embouts ultra-doux en silicone
Câble plat
Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.
Les coques à la conception ergonomique sont protégées par une finition glossy, qui en plus de leur conférer un aspect haut de gamme, les rend plus durables et leur permet de résister aux rayures. Grâce à ce revêtement protecteur, le casque est facile à nettoyer et encore plus pratique à transporter. Il vous suffit de l'essuyer pour lui redonner un aspect neuf.
Vos écouteurs intra-auriculaires Fidelio sont fournis avec leur propre housse de protection élégante. Fabriquée en mousse EVA moulée sur mesure, elle garde vos écouteurs Fidelio à l'abri en tout temps et avec élégance.
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Notation globale