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Arrêté

Fidelio

S2KB/00

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Voir tous les avantages
Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm haute puissance pour un son exceptionnel

Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm haute puissance pour un son exceptionnel

Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.

Haut-parleurs multi-couches avec contrôle de mouvement pour des hautes fréquences raffinées

Haut-parleurs multi-couches avec contrôle de mouvement pour des hautes fréquences raffinées

Les haut-parleurs à contrôle de mouvement multicouche (LMC) sont dotés d'un diaphragme en polymère multicouche encapsulant une couche de gel amortissant. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels à une couche, rigides et reproduisant un timbre mal maîtrisé et peu naturel pour les fréquences élevées, les différentes couches de notre haut-parleur LMC forment une surface non rigide maintenant la forme du gel. Le gel absorbe et atténue les énergies excessives, ce qui permet d'obtenir une réponse en fréquences plus plane et régulière, pour des hautes fréquences plus équilibrées, naturelles et raffinées.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

05/02/2018

Sverige

Sverige

Otroligt lätta och sköna.

Musiken spelas på en annan nivå med dessa lurar. Kan varmt rekommenderas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio S2KB Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio S2KB Headphones with mic

29/01/2021

Sverige

Sverige

In ear metal

They got really great sound but needs an headphone amplifier. A phone won't do it. They got some weight to and are not for the gym, more like listen at home.

Avantages

Great sound, sound stage

Contre

Heavy, needs amplifier

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio S2KB Headphones with mic

Date d'utilisation 2019-01-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio S2KB Headphones with mic

Date d'utilisation 2019-01-29

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