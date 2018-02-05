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Arrêté
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.
Les haut-parleurs à contrôle de mouvement multicouche (LMC) sont dotés d'un diaphragme en polymère multicouche encapsulant une couche de gel amortissant. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels à une couche, rigides et reproduisant un timbre mal maîtrisé et peu naturel pour les fréquences élevées, les différentes couches de notre haut-parleur LMC forment une surface non rigide maintenant la forme du gel. Le gel absorbe et atténue les énergies excessives, ce qui permet d'obtenir une réponse en fréquences plus plane et régulière, pour des hautes fréquences plus équilibrées, naturelles et raffinées.
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4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Blake44
05/02/2018
Sverige
Otroligt lätta och sköna.
Musiken spelas på en annan nivå med dessa lurar. Kan varmt rekommenderas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio S2KB Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
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Hd 1505 fan
29/01/2021
Sverige
In ear metal
They got really great sound but needs an headphone amplifier. A phone won't do it. They got some weight to and are not for the gym, more like listen at home.
Avantages
Great sound, sound stage
Contre
Heavy, needs amplifier
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio S2KB Headphones with mic
Date d'utilisation 2019-01-29
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-01-29