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Mon Airfryer Philips dégage une odeur de plastique.
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
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Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
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