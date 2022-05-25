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Arrêté
MCM3000/12
Un son riche et puissant
Cette microchaîne Philips MCM3000/12 très tendance innove avec un son riche et des basses puissantes, grâce à la technologie wOOx. Connectez-vous via USB Direct ou mettez un CD ou CD-MP3 et laissez-vous emporter par le son.
100 W
Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.
Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.
La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.4
sur 6
14
Avis
dijoux
25/05/2022
France
Employé Philips
bonjours jai une Philips MCM3000 100 W
[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...
Avantages
rien a dire
Contre
pas Inconvénients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM3000 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM3000 Microchaîne
Marvin27
15/05/2013
Deutschland
Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton
Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM3000 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM3000 Mini Stereoanlage
josef1955
09/04/2013
Deutschland
Sehr zu emfehlen
Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM3000 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM3000 Mini Stereoanlage